تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع داخل وحدة سكنية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

بلاغ بنشوب الحريق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع 9 في مدينة ملوي، وسط محاولات من الأهالي للسيطرة عليه قبل وصول قوات الإطفاء.

تدخل سريع والسيطرة على النيران

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات المجاورة، ما حال دون تفاقم الخسائر.

تلفيات دون إصابات

أسفر الحريق عن حدوث تلفيات ببعض محتويات الشقة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، وفقًا للفحص المبدئي.

ماس كهربائي وراء الحريق

رجحت التحريات الأولية أن يكون سبب اندلاع الحريق ماسًا كهربائيًا، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.