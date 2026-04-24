السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بملوي في المنيا

كتب : جمال محمد

07:26 م 24/04/2026

حريق شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع داخل وحدة سكنية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

بلاغ بنشوب الحريق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع 9 في مدينة ملوي، وسط محاولات من الأهالي للسيطرة عليه قبل وصول قوات الإطفاء.

تدخل سريع والسيطرة على النيران

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات المجاورة، ما حال دون تفاقم الخسائر.

تلفيات دون إصابات

أسفر الحريق عن حدوث تلفيات ببعض محتويات الشقة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، وفقًا للفحص المبدئي.

ماس كهربائي وراء الحريق

رجحت التحريات الأولية أن يكون سبب اندلاع الحريق ماسًا كهربائيًا، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق شقة مدينة ملوي محافظة المنيا حريق بالمنيا

فيديو قد يعجبك



من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
رياضة محلية

من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
بالصور- محافظ أسوان يطلق موسم حصاد القمح بنصر النوبة
أخبار المحافظات

بالصور- محافظ أسوان يطلق موسم حصاد القمح بنصر النوبة

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا
رياضة عربية وعالمية

"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا
هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟
مسرح و تليفزيون

هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟

نزع الأسلحة النووية وحل الدولتين.. 10 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال اجتماع نيقوسيا