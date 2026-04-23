واشنطن تصادر ناقلة نفط في مضيق هرمز

استولى الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، على ناقلة نفط يُشتبه في ارتباطها بعمليات تهريب النفط الإيراني، في خطوة جديدة ضمن التصعيد البحري بين واشنطن وطهران.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن العملية استهدفت ناقلة النفط "ماجستيك إكس" أثناء وجودها في المحيط الهندي، مؤكدة استمرارها في تنفيذ ما وصفته بتطبيق القانون البحري الدولي لملاحقة الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً لإيران.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من قيام إيران بمهاجمة ثلاث سفن شحن في مضيق هرمز، والاستيلاء على اثنتين منها، ما يعكس تصاعد التوتر في الممرات البحرية الحيوية.

ونشرت وزارة الدفاع مشاهد تُظهر قوات أمريكية على متن السفينة أثناء تنفيذ عملية السيطرة عليها.

وبحسب بيانات تتبع السفن، كانت "ماجستيك إكس" تبحر في المحيط الهندي بين سريلانكا وإندونيسيا، في موقع قريب من المكان الذي تم فيه الاستيلاء سابقًا على ناقلة أخرى تُدعى "تيفاني"، وكانت في طريقها إلى مدينة تشوشان الصينية.

وترفع الناقلة علم غيانا، وكانت تُعرف سابقًا باسم "فونيكس"، وقد أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة العقوبات في عام 2024، بتهمة نقل النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات المفروضة على طهران.

وأوضحت وزارة الخزانة أن إيران تعتمد على شبكة معقدة من ناقلات النفط وشركات إدارة السفن في عدة دول لنقل النفط إلى الخارج، باستخدام وسائل مثل التلاعب في أنظمة التتبع وتغيير أسماء السفن وأعلامها وتزوير الوثائق.