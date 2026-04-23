البنتاجون: هونج كاو سيتولى منصب وزير البحرية خلفًا للوزير المستقيل جون فيلان

كتب : مصراوي

03:23 ص 23/04/2026

وكالات

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، أن وكيل الوزارة هونج كاو سيتولى منصب وزير البحرية بالوكالة خلفا للوزير المستقيل جون فيلان.

قال الناطق باسم البنتاجون شون بارنيل في بيان على منصة "إكس"، إن فيلان سيغادر الإدارة فورا، دون تقديم تفسير لهذا الرحيل المفاجئ.

في السياق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن إقالة وزير البحرية تمت عقب أشهر من التوتر مع وزير الحرب بيت هيجسيث.

من جهتها ذكرت شبكة "سي إن إن" عن مصادر، أن وزير الدفاع بيت هيجسيث كان مستاء من تواصل وزير البحرية المباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

أوضحت المصادر ذاتها، أن هيجسيث كان يرى أن وزير البحرية يتباطأ في تنفيذ إصلاحات بناء السفن، واستمر التوتر بينهما لأشهر.

ولم يسبق لفيلان الخدمة في الجيش أو تولي دور قيادي مدني في الخدمة العسكرية قبل أن يرشحه الرئيس دونالد ترمب لمنصب الوزير في أواخر عام 2024.

يأتي رحيل فيلان عقب إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال راندي جورج، و2 من كبار الضباط الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر، في خضم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأقالت إدارة الرئيس الأمريكي منذ عودة ترامب إلى منصبه مطلع العام الماضي، العديد من العسكريين الرفيعي المستوى، بمن فيهم رئيس هيئة أركان الجيش المشتركة الجنرال تشارلز براون دون تقديم أي مبرّر في فبراير 2025، فضلا عن مسؤولين عسكريين كبار آخرين في القوات البحرية وخفر السواحل.

وأعلن رئيس أركان القوات الجوية تنحيه من دون تقديم سبب لذلك، بعد عامين فقط من توليه منصبه لولاية تبلغ 4 سنوات، فيما استقال قائد القيادة الجنوبية الأمريكية بعد عام واحد من توليه منصبه، وفقا لروسيا اليوم.

