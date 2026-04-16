بعد إعلان وقف النار.. ترامب يدعو عون ونتنياهو لإجراء محادثات بالبيت الأبيض

كتب : وكالات

06:36 م 16/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام، سيقوم بدعوة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى البيت الأبيض.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الخميس، أن الدعوة تهدف إلى إجراء أولى المحادثات الجادة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983، أي منذ زمن طويل.

وأكد ترامب أن كلا الجانبين الإسرائيلي واللبناني يرغبان في السلام، معربًا عن اعتقاده بأن ذلك سيتحقق سريعًا.

