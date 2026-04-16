قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام، سيقوم بدعوة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى البيت الأبيض.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الخميس، أن الدعوة تهدف إلى إجراء أولى المحادثات الجادة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983، أي منذ زمن طويل.

وأكد ترامب أن كلا الجانبين الإسرائيلي واللبناني يرغبان في السلام، معربًا عن اعتقاده بأن ذلك سيتحقق سريعًا.