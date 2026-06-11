أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي استقالته من منصبه، على خلفية خلافات مع رئيس الوزراء كير ستارمر، بشأن مستوى الإنفاق المخصص لقطاع الدفاع.



انتقادات لسياسة الإنفاق الدفاعي



قال هيلي، في خطاب استقالته الموجه إلى ستارمر، إن الحكومة ووزارة الخزانة لم تلتزما بتوفير الموارد اللازمة لتعزيز قدرات الدفاع البريطانية في وقت تتزايد فيه "التهديدات الأمنية"، معتبرا أن التمويل المخصص لا يرقى إلى حجم التحديات التي تواجه البلاد.



نشر خطاب الاستقالة عبر "إكس"



نشر وزير الدفاع البربطاني المستقيل، نص خطاب الاستقالة عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، مؤكدا أنه "الخطاب الذي لم يتوقع يوما أن يكتبه"، في إشارة إلى عمق الخلافات التي دفعته إلى مغادرة منصبه.

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1 — John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026



خلاف حول خطة الاستثمار الدفاعي



أوضح هيلي، أن العمل الحكومي المشترك الذي أُنجز مطلع العام خلص إلى وجود تحديات متزايدة ومتطلبات متنامية في قطاع الدفاع، إلا أن التسوية المالية الخاصة بخطة الاستثمار الدفاعي جاءت، بحسب وصفه، أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للقوات المسلحة البريطانية.

وأضاف الوزير البريطاني، أن الجزء الأكبر من التمويل الإضافي سيأتي في مراحل متأخرة، في حين أن الضغوط العملياتية والحاجة المُلّحة لتعزيز الجاهزية العسكرية تتركز خلال العامين المقبلين، محذّرا من أن وتيرة الإنفاق الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر الأمنية.



تحذير من تراجع الجاهزية العسكرية



أكد الوزير هيلي المستقيل، أن عدم توفير الموارد المطلوبة سيُجبر وزارة الدفاع على اتخاذ قرارات قد تؤثر على جاهزية القوات المسلحة وترفع مستوى المخاطر التي يواجهها العسكريون خلال العمليات، كما قد ينعكس سلبا على الأمن القومي البريطاني.



الاستقالة بعد فشل التوصل إلى اتفاق



أشار هيلي، إلى أنه أوضح لرئيس الوزراء مسبقا عدم قدرته على قبول خطة استثمار دفاعي لا توفر الاحتياجات الأساسية للقوات المسلحة، مؤكدا أن استمرار الخلاف حول التمويل لم يترك أمامه خيارا سوى تقديم استقالته من الحكومة.