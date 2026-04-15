نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في لبنان، بهدف تعزيز دور الحكومة اللبنانية ودفع المحادثات معها.

هدنة مؤقتة في لبنان

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن واشنطن تسعى إلى تهدئة جبهة لبنان للتركيز على المفاوضات الجارية مع إيران، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تقترح هدنة مؤقتة مع لبنان، مع تحديد مهلة زمنية لاستئناف القتال، على غرار ما هو مطروح في الملف الإيراني.

مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة أسبوع

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف طرح مقترح وقف إطلاق النار في لبنان لمدة أسبوع، إلا أن إسرائيل أصرت على فصل جبهتي لبنان وإيران وعدم الربط بينهما.

بدء وقف إطلاق النار في لبنان الليلة

وفي السياق ذاته، أفاد مسؤول إيراني رفيع المستوى لقناة الميادين اللبنانية بأن وقف إطلاق النار في لبنان سيبدأ الليلة، مضيفًا أن الهدنة ستستمر لمدة أسبوع، أي حتى نهاية وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.



ونقلت القناة اللبنانية عن مسؤول إيراني، أنه سيتم الإعلان عن وقف إطلاق النار ابتداءً من الليلة، على أن يستمر لمدة أسبوع، في حين نفى مسؤول إسرائيلي عبر قناة الـ12 العبرية، ردًا على هذه التقارير، تلقي أي قرار أو طلب رسمي بوقف إطلاق النار.

وأوضح مصدر سياسي إسرائيلي للقناة العبرية، أن الولايات المتحدة مهتمة بإعلان وقف إطلاق النار بطريقة تعزز الحكومة اللبنانية وتدعم الحوار بين الجانبين، ومن أجل إتاحة المجال لإبرام تفاهمات مع إيران دون تأثير التصعيد في لبنان.

وأضاف المصدر الإسرائيلي أنه في حال التوصل إلى اتفاقات بين إيران والولايات المتحدة، فإن ذلك سينعكس إيجابًا على الساحة اللبنانية ويمنح المحادثات دفعة إضافية.

وأكد المصدر أن واشنطن تقترح تعريف وقف إطلاق النار في لبنان بأنه مؤقت، على أن ينتهي بإنذار نهائي لاستئناف القتال خلال أسبوع، على غرار الترتيبات المرتبطة بإيران.

وذكر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة 12 العبرية، أن فكرة هدنة لمدة أسبوع في لبنان طرحت سابقًا من قبل المبعوث ويتكوف، إلا أن الأمريكيين تراجعوا عنها لاحقًا بعد مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين شددوا على ضرورة عدم ربط الجبهة اللبنانية بالحملة ضد إيران.

حرب لبنان - قصف لبنان - لبنان وإسرائيل - إيران وأمريكا - محادثات لبنان - مفاوضات إيران