إعلان

وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من الأزمات الإقليمية في واشنطن

كتب : وكالات

05:58 م 15/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، في مائدة مستديرة نظمها “معهد الشرق الأوسط" Middle East Institute بعنوان "الدبلوماسية المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية المتغيرة"، وذلك خلال اليوم الثاني من زيارته إلى واشنطن.

العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا

استعرض عبد العاطي خلال الفعالية الأبعاد المختلفة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والاهتمام المشترك بتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

أبرز القضايا الإقليمية الراهنة

وشهدت الفعالية حواراً تفاعلياً بين وزير الخارجية والمشاركين حول أبرز القضايا الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها التصعيد العسكري فى الإقليم، والملف الفلسطيني، والسودان، ولبنان، والقرن الأفريقي والأمن المائي المصري.

وقدم وزير الخارجية شرحاً تفصيليا لمحددات الموقف المصري من الأزمات الإقليمية، واستعرض الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لدعم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرق الأوسط مصر وأمريكا معهد الشرق الأوسط التصعيد العسكري وزير الخارجية

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

