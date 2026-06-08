قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حاول العمل على تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران، مشيرا إلى أنه تلقى طلبات من 5 دول للضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في هذا الشأن.

وأضاف ترامب، في تصريحات للقناة "12 العبرية"، اليوم الإثنين، أن عددا من الأطراف الدولية تواصلت معه خلال الفترة الماضية، داعية إلى ممارسة ضغط لاحتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق المواجهة بين الجانبين.

ترامب: إيران قد تكون منفتحة على اتفاق

أوضح الرئيس الأمريكي، أنه يعتقد أن إيران قد تكون معنية بالتوقيع على اتفاق، وذلك في إطار محادثاته مع نتنياهو خلال الـ24 ساعة الماضية "المتوترة"، بحسب القناة العبرية.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب، في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران وتكثيف الاتصالات الدولية لاحتواء التصعيد في المنطقة.