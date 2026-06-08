أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن القوات الأمريكية نفذت عملية تعطيل ناقلة نفط خاضعة للعقوبات في خليج عُمان، وذلك بعد محاولتها الاقتراب من ميناء إيراني، في حادثة جديدة مرتبطة بتطبيق العقوبات المفروضة على طهران.

وأوضحت القيادة، في بيان، نُشر عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أن القوات الأمريكية قامت بتعطيل ناقلة نفط فارغة في خليج عُمان يوم 8 يونيو، بعد ما وصفته بـ"انتهاكها الحصار المفروض على إيران" عبر محاولة التوجه إلى ميناء إيراني.

روايات متباينة حول ما جرى على متن السفينة

في المقابل، قالت نقابة البحارة الأمامية في الهند، إن 24 بحارا هنديا كانوا على متن السفينة ووجدوا أنفسهم في حالة استغاثة عقب الحادث، دون تقديم تفاصيل إضافية حول وضعهم الصحي أو مصيرهم، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

كما أظهرت رسائل استغاثة منسوبة لطاقم السفينة اتهامات بتعرّضها لهجوم، مشيرة إلى اندلاع حريق على متنها عقب ما وصفه الطاقم بأنه "هجوم من البحرية الأمريكية"، بحسب الشبكة الأمريكية.

حريق على متن السفينة ومخاوف على الطاقم

بحسب نص مكالمة استغاثة حصلت عليه شبكة "سي إن إن"، فقد ذكر الطاقم أن السفينة تحترق وتغرق، مطالبين بالمساعدة العاجلة، مع الإشارة إلى أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا يحملون الجنسية الهندية.

كما أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد دخان كثيف من غرفة محرك الناقلة، وهي صور قالت الشبكة الأمريكية إنها "تحققت من صحتها".

تفاصيل السفينة والعقوبات الأمريكية

تبحر الناقلة تحت علم دولة "بالاو"، فيما تُشير بيانات وفق "سي إن إن"، إلى أن مالكها المسجل مدرج ضمن قائمة العقوبات الأمريكية بسبب أنشطة مرتبطة بإيران.

ووفقا لـ"سي إن إن"، كانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على السفينة في ديسمبر الماضي، ضمن إجراءات تستهدف شبكات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

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