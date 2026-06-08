رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالبيان المشترك بشأن السودان، الذي وقّعته قوى سياسية ومدنية سودانية في أديس أبابا الخميس الماضي، مؤكدة دعمها الكامل للجهود الرامية إلى إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، وترسيخ مسار سلمي ديمقراطي ومستقر يعكس تطلعات الشعب السوداني.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيانها الصادر اليوم الإثنين، أن المضي قدما في العملية التحضيرية للحوار السوداني – السوداني الشامل، بما في ذلك إنشاء اللجنة التحضيرية المقترحة، يُمثّل "خطوة أساسية" نحو بناء توافق وطني واسع وإطلاق عملية سياسية جامعة تضع حدا للأزمة الراهنة.

وأشادت الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإنهاء الحرب في السودان، بما في ذلك مخرجات مؤتمر برلين والنداءات الداعية إلى وقف القتال وإطلاق مسار سياسي شامل، مجددة دعمها لجميع المبادرات التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار.

وشدد البيان على أهمية أن تكون العملية السياسية بقيادة مدنية، بما يضمن انتقالا مدنيا شاملا ومستقلا يعكس إرادة السودانيين وتطلعاتهم، ويؤسس لمؤسسات وطنية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة وتحقيق الأمن والاستقرار.

كما أكدت الإمارات، استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، بما يسهم في حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى مختلف مناطق السودان.

وجددت وزارة الخارجية الإماراتية، تأكيدها أن الحل السياسي يظل السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة، مشددة على ضرورة تعزيز المسار السلمي الديمقراطي ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.