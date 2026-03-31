الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في لبنان- صور

كتب : مصراوي

06:26 ص 31/03/2026
وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود وإصابة آخرين في حادث لم تكشف تفاصيله بعد.

وأوضح الجيش في بيان له أنه تم إبلاغ عائلات 3 من القتلى، وهم: النقيب نعام مدموني، والرقيب بن كوهين، والرقيب مكسيم إنتيس، فيما لم يُسمح بعد بنشر اسم الجندي الرابع.

أشار البيان إلى إصابة جندي بجروح خطيرة، وآخر من جنود الاحتياط بجروح متوسطة في الحادث نفسه، مشيرا إلى أن جميع المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر عبرية أن قوة من سرية استطلاع "ناحال" رصدت، عند الساعة 18:30 تقريبا، خلايا مسلحة، ما أدى إلى اندلاع اشتباك عنيف من مسافة قريبة.

وشهد الاشتباك تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين القوة الإسرائيلية والمسلحين، حيث ردت القوة بإطلاق النار مؤكدة إصابة عدد من المسلحين.

وخلال الاشتباك، وقعت إصابات في صفوف الجنود، وعلى الفور بدأت قوات الإخلاء بنقل المصابين إلى مهبط طائرات مخصص.

وفي أثناء عمليات الإخلاء، أطلق المسلحون صاروخا مضادا للدبابات باتجاه القوات الإسرائيلية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات إضافية، فيما رد الجيش بإطلاق نار كثيف، وقصف بالدبابات، وضربات جوية استهدفت مواقع المسلحين.

