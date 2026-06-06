أعلنت القوات المسلحة الكويتية اعتراض سبعة صواريخ باليستية إيرانية داخل المجال الجوي للبلاد، مؤكدة أن العملية تمت فوق عدد من المناطق السكنية وأسفرت عن أضرار مادية فقط دون تسجيل إصابات بشرية.

اعتراض الصواريخ داخل الأجواء الكويتية

وقال الجيش الكويتي إن قواته تعاملت فجر اليوم مع سبعة صواريخ باليستية معادية دخلت المجال الجوي الكويتي، وتمكنت من اعتراضها خلال تنفيذها مهام الدفاع الجوي.

وأوضح أن عمليات الاعتراض جرت فوق عدد من المناطق السكنية، ما أدى إلى سقوط بعض الشظايا في تلك المناطق.

وأضاف الجيش الكويتي أن ما وصفه بالعدوان الإيراني الآثم أسفر عن أضرار مادية، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية نتيجة الحادث.