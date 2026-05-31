ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 780 شخصاً بعد اندلاع أعمال عنف واشتباكات في باريس وعدد من المدن الفرنسية، عقب فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ الألماني وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، وجاءت الاعتقالات على خلفية أعمال شغب وتخريب رافقت الاحتفالات التي اجتاحت الشوارع عقب التتويج القاري الثاني على التوالي.

إصابات بين عناصر الأمن

وأكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن 57 شرطياً أُصيبوا خلال الاضطرابات، مشيراً إلى أن معظم الإصابات كانت طفيفة، وأضاف أن بعض المشجعين أضرموا النيران في ممتلكات عامة وخاصة، فيما حاولت مجموعة صغيرة اقتحام أحد مراكز الشرطة في العاصمة باريس.

وأوضح نونيز خلال مؤتمر صحفي أن غالبية الاحتفالات جرت بصورة سلمية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من احتواء الأحداث وإعادة الاستقرار، وتركزت معظم الحوادث في منطقة الشانزليزيه ومحيط ملعب بارك دي برانس، حيث احتشد آلاف المشجعين لمتابعة المباراة والاحتفال بالفوز.

وامتدت أعمال الشغب إلى نحو 15 مدينة فرنسية، وفق ما أعلنته السلطات، وأشار وزير الداخلية إلى تعرض عدد محدود من المتاجر للتخريب في باريس، فيما سجلت منطقة العاصمة وحدها 480 حالة توقيف من أصل 780 معتقلاً على مستوى البلاد.

اتهامات بالاعتداء والتخريب

وأعلنت النيابة العامة في باريس احتجاز 277 شخصاً رسمياً، بينهم 82 قاصراً، للاشتباه بتورطهم في جرائم متنوعة. وشملت الاتهامات الاعتداء على أفراد الشرطة والسرقة وإتلاف الممتلكات والإخلال بالنظام العام خلال الاحتفالات، ومن بين الحوادث التي شهدتها العاصمة، فقد سائق السيطرة على مركبته واصطدم بشرفة أحد المطاعم، ما أدى إلى إصابة شخصين، أحدهما تعرض لإصابات خطيرة، بحسب ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي.

Gros affrontements en cours près du àParc des Princes.



ورغم الاضطرابات، أكدت السلطات الفرنسية استمرار الفعاليات الرسمية المقررة للاحتفال بتتويج باريس سان جيرمان، ومن المنتظر إقامة تجمع جماهيري في ساحة شامب دي مارس قرب برج إيفل اليوم، قبل استقبال الفريق من جانب الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

وبدأت الاحتفالات مباشرة بعد صافرة النهاية، حيث تدفق آلاف المشجعين إلى محيط قوس النصر وشارع الشانزليزيه، مطلقين الألعاب النارية وأبواق السيارات، وقدرت السلطات عدد المتجمعين في الشانزليزيه بنحو 20 ألف شخص، بينما عملت قوات الأمن على احتواء الحشود ومنع خروج الوضع عن السيطرة.

سيناريو متكرر

وتعيد هذه الاضطرابات إلى الأذهان أحداث مايو من العام الماضي، عندما شهدت فرنسا أعمال شغب عقب تتويج باريس سان جيرمان بذات البطولة العام الماضي، وأسفرت آنذاك عن إصابة 201 شخص واعتقال أكثر من 500 شخص في مختلف أنحاء البلاد.