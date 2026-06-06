إيران: الضربات الأمريكية على مواقع الرادار انتهاك واضح لوقف النار

اتهمت إيران الولايات المتحدة بخرق وقف إطلاق النار القائم بين الجانبين، بعدما استهدفت قوات أمريكية مواقع للرادار والمراقبة الساحلية في جنوب البلاد، معتبرة أن الهجوم يمثل انتهاكًا مباشرًا للاتفاق وتصعيدًا ضد سيادتها ووحدة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الضربات الأمريكية طالت منشآت تقع في منطقتي سيريك وجزيرة قشم، مشيرة إلى أن هذه المواقع تتولى مهام حماية الحدود الإيرانية وضمان أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية.

وأضافت الوزارة في بيان أن استهداف تلك المنشآت يشكل "انتهاكًا واضحًا" لوقف إطلاق النار المبرم في الثامن من أبريل، كما وصفته بأنه عمل عدائي وعسكري ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها.

واشنطن تربط الهجوم بتحركات إيرانية في مضيق هرمز

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت ضربات على مواقع رادار للمراقبة في المنطقة، مؤكدة أن العملية جاءت بهدف منع هجمات بحرية إضافية، وذلك عقب إطلاق إيران طائرات مسيّرة باتجاه مضيق هرمز.

ورأت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه التطورات تعكس غياب الرغبة الأمريكية في خفض التوتر، معتبرة أن الضربات تأتي ضمن ما وصفته بنمط أوسع من السلوك العدائي والاستفزازي الذي تنتهجه واشنطن تجاه طهران.

وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الإيرانية تعاملت مع الهجوم الأمريكي برد وصفته بأنه يقظ وحاسم ومتناسب.