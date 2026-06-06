إعلان

إيران: الضربات الأمريكية على مواقع الرادار انتهاك واضح لوقف النار

كتب : وكالات

04:43 م 06/06/2026

حرب ايران وامريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتهمت إيران الولايات المتحدة بخرق وقف إطلاق النار القائم بين الجانبين، بعدما استهدفت قوات أمريكية مواقع للرادار والمراقبة الساحلية في جنوب البلاد، معتبرة أن الهجوم يمثل انتهاكًا مباشرًا للاتفاق وتصعيدًا ضد سيادتها ووحدة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الضربات الأمريكية طالت منشآت تقع في منطقتي سيريك وجزيرة قشم، مشيرة إلى أن هذه المواقع تتولى مهام حماية الحدود الإيرانية وضمان أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية.
وأضافت الوزارة في بيان أن استهداف تلك المنشآت يشكل "انتهاكًا واضحًا" لوقف إطلاق النار المبرم في الثامن من أبريل، كما وصفته بأنه عمل عدائي وعسكري ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها.

واشنطن تربط الهجوم بتحركات إيرانية في مضيق هرمز

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت ضربات على مواقع رادار للمراقبة في المنطقة، مؤكدة أن العملية جاءت بهدف منع هجمات بحرية إضافية، وذلك عقب إطلاق إيران طائرات مسيّرة باتجاه مضيق هرمز.

ورأت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه التطورات تعكس غياب الرغبة الأمريكية في خفض التوتر، معتبرة أن الضربات تأتي ضمن ما وصفته بنمط أوسع من السلوك العدائي والاستفزازي الذي تنتهجه واشنطن تجاه طهران.
وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الإيرانية تعاملت مع الهجوم الأمريكي برد وصفته بأنه يقظ وحاسم ومتناسب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا مضيق هرمز جزيرة قشم حرب إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أتوبيسات بدورين.. 12 صورة من تفقد رئيس الوزراء لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة
أخبار مصر

أتوبيسات بدورين.. 12 صورة من تفقد رئيس الوزراء لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة
14 صورة.. اكتشاف أثري جديد يكشف نظام مد قلعة صلاح الدين بالمياه
أخبار مصر

14 صورة.. اكتشاف أثري جديد يكشف نظام مد قلعة صلاح الدين بالمياه
تحذير عاجل من جهاز حدائق أكتوبر لأصحاب المحلات التجارية
أخبار العقارات

تحذير عاجل من جهاز حدائق أكتوبر لأصحاب المحلات التجارية
أزمة التأشيرات مستمرة.. غموض موقف بعثة إيران في كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

أزمة التأشيرات مستمرة.. غموض موقف بعثة إيران في كأس العالم 2026
كواليس أزمة الأهلي مع الشحات.. مصدر يكشف التفاصيل
رياضة محلية

كواليس أزمة الأهلي مع الشحات.. مصدر يكشف التفاصيل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تكشف تفاصيل اتهام صبري نخنوخ وآخرين بالبلطجة في التجمع الخامس