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واشنطن وطهران تتبادلان الضربات واشتداد القتال في لبنان (صور- فيديو)

كتب : وكالات

04:15 م 06/06/2026

المعارك في لبنان

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شهدت المنطقة تطورات عسكرية وسياسية متسارعة فجر السبت، مع تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تصاعد المواجهات في لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية.

تصعيد عسكري في مضيق هرمز والخليج

أعلنت الولايات المتحدة اعتراض موجة من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز ومنطقة الخليج. كما نفذت القوات الأمريكية ضربات استهدفت مواقع رادار للمراقبة الساحلية داخل إيران، بعدما أسقطت أربع طائرات مسيّرة هجومية، بحسب ما أفادت به القيادة المركزية الأمريكية.

في المقابل، ذكرت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية أن إيران أطلقت عدة طلقات وصفتها بأنها تحذيرية قرب مضيق هرمز، مشيرة إلى أن هذه التحركات قد تكون مرتبطة بإعادة تموضع سفن تابعة للبحرية الأمريكية في المنطقة.

إنذارات واعتراض صواريخ في الكويت والبحرين

وفي الخليج، دوّت صفارات الإنذار فجر السبت في كل من الكويت والبحرين. وأعلن الجيش الكويتي أنه يتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة، بينما دعت السلطات البحرينية السكان إلى الاحتماء.
وأكدت البحرين نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة التي أُطلقت من إيران.

استمرار المعارك في لبنان

على الساحة اللبنانية، تواصلت المواجهات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية.
وقال الجيش اللبناني إن غارة إسرائيلية أودت بحياة عدد من العسكريين اللبنانيين، بينهم جنرال، وذلك بعد يوم واحد من تقارير إعلامية رسمية تحدثت عن مقتل أكثر من 20 شخصاً.
وفي تطور سياسي، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون التي أدلى بها في مقابلة مع شبكة سي إن إن، واتهم فيها طهران باستخدام لبنان كورقة ضغط في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال عراقجي مخاطباً عون: "أنقذوا لبنان من عدوكم الحقيقي يا سيادة الرئيس"، في إشارة إلى إسرائيل.
من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعمل على تسريع وتيرة الحرب مع إيران مقارنة بالجدول الزمني الذي كان قد طرحه سابقاً، والذي تراوح بين أربعة وستة أسابيع.
وقال ترامب في تصريحات لشبكة إن بي سي نيوز: "أنا الآن في الشهر الثالث، كما تعلمون. استمرت حرب فيتنام 19 عاماً. أنا الآن في شهري الثالث".


وفي سياق الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، اجتمع المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع فريق من الخبراء في مختبر وطني بولاية تينيسي، وفق ما أكده مسؤول أمريكي.
وأوضح سكوت روكر، نائب رئيس برنامج أمن المواد النووية التابع لمبادرة التهديد النووي، أن المختبر يمتلك خبرة سابقة في عمليات إزالة اليورانيوم عالي التخصيب.

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لبنان حزب الله إسرائيل دونالد ترامب الجيش اللبناني مضيق هرمز إيران وأمريكا

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