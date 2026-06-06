اعتبر الكرملين أن الولايات المتحدة بدأت تسعى للابتعاد عن مسار المفاوضات المتعلقة بالحرب الأوكرانية، بعدما باتت تدرك، وفق الرواية الروسية، أن نتائج العملية العسكرية الجارية ستصب في مصلحة روسيا.

واشنطن لا ترى جدوى من الاستمرار

وقال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن الولايات المتحدة تحاول الانسحاب من مفاوضات أوكرانيا، مشيراً إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي قال فيها إن بلاده لا ترى جدوى من استمرار هذا المسار التفاوضي.

واتهم كوبياكوف الولايات المتحدة بإشعال النزاع منذ بدايته ودفع أطراف متعددة إلى الانخراط فيه، معتبراً أن واشنطن تحاول في الوقت ذاته الظهور بمظهر الوسيط رغم دورها المباشر في دعم كييف خلال سنوات الحرب.

العقوبات الجديدة مرتبطة بمسار الحرب

وربط المسؤول الروسي بين التحركات داخل الكونجرس الأمريكي لتشديد العقوبات على موسكو وبين ما وصفه بإدراك واشنطن أن مآلات الحرب تتجه لصالح روسيا، مؤكداً أن نتيجة العملية العسكرية الروسية أصبحت واضحة بالنسبة لصناع القرار الأمريكيين.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مقابلة مع قناة RT العربية على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، إن تصريحات ماركو روبيو أمام الكونجرس، والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة ليست وسيطاً بل دولة تدعم أوكرانيا، تعني أن الحرب التي ارتبطت سابقاً بإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أصبحت الآن مرتبطة بإدارة الرئيس دونالد ترامب.