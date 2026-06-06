إعلان

الكرملين: واشنطن تسعى للانسحاب من مفاوضات أوكرانيا بعد إدراك تفوق روسيا

كتب : وكالات

05:56 م 06/06/2026

الكرملين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتبر الكرملين أن الولايات المتحدة بدأت تسعى للابتعاد عن مسار المفاوضات المتعلقة بالحرب الأوكرانية، بعدما باتت تدرك، وفق الرواية الروسية، أن نتائج العملية العسكرية الجارية ستصب في مصلحة روسيا.

واشنطن لا ترى جدوى من الاستمرار

وقال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن الولايات المتحدة تحاول الانسحاب من مفاوضات أوكرانيا، مشيراً إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي قال فيها إن بلاده لا ترى جدوى من استمرار هذا المسار التفاوضي.

واتهم كوبياكوف الولايات المتحدة بإشعال النزاع منذ بدايته ودفع أطراف متعددة إلى الانخراط فيه، معتبراً أن واشنطن تحاول في الوقت ذاته الظهور بمظهر الوسيط رغم دورها المباشر في دعم كييف خلال سنوات الحرب.

العقوبات الجديدة مرتبطة بمسار الحرب

وربط المسؤول الروسي بين التحركات داخل الكونجرس الأمريكي لتشديد العقوبات على موسكو وبين ما وصفه بإدراك واشنطن أن مآلات الحرب تتجه لصالح روسيا، مؤكداً أن نتيجة العملية العسكرية الروسية أصبحت واضحة بالنسبة لصناع القرار الأمريكيين.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مقابلة مع قناة RT العربية على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، إن تصريحات ماركو روبيو أمام الكونجرس، والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة ليست وسيطاً بل دولة تدعم أوكرانيا، تعني أن الحرب التي ارتبطت سابقاً بإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أصبحت الآن مرتبطة بإدارة الرئيس دونالد ترامب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روسيا وأوكرانيا الولايات المتحدة مفاوضات أوكرانيا سيرجي لافروف ماركو روبيو

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قبل عقده غداً.. نماذج امتحانات الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الترم
مدارس

قبل عقده غداً.. نماذج امتحانات الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الترم
أستاذ صحة عامة: أشعة الشمس تسبب حروقًا وقد تتطور لسرطان الجلد
أخبار مصر

أستاذ صحة عامة: أشعة الشمس تسبب حروقًا وقد تتطور لسرطان الجلد
"رفض يغششه".. القبض على طالب تعدى على زميله بعد امتحان الإعدادية بطوخ
أخبار المحافظات

"رفض يغششه".. القبض على طالب تعدى على زميله بعد امتحان الإعدادية بطوخ
خطف وتعذيب.. ماذا وجدت النيابة العامة في هواتف صبري نخنوخ؟
حوادث وقضايا

خطف وتعذيب.. ماذا وجدت النيابة العامة في هواتف صبري نخنوخ؟
أحمد سعد يرد على جدل ظهوره بـ "ضفيرة شعر" و"توكة ذقن" - فيديو
زووم

أحمد سعد يرد على جدل ظهوره بـ "ضفيرة شعر" و"توكة ذقن" - فيديو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة: ضبط 10 قطع أثرية وأسلحة نارية وذخائر داخل مسكن صبري نخنوخ
النيابة العامة تكشف تفاصيل اتهام صبري نخنوخ وآخرين بالبلطجة في التجمع الخامس