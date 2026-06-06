أعربت السعودية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وذلك عقب استهداف دورية تابعة للجيش اللبناني في جنوب البلاد، في حادثة أسفرت عن سقوط ضابطين وجندي.

رفض المساس بسيادة لبنان

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، رفض المملكة الكامل لأي اعتداء يستهدف سيادة لبنان أو قواته المسلحة، مشددة على أهمية احترام وحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ومعتبرة أن مثل هذه الهجمات تمثل تهديداً لأمن واستقرار البلاد، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة كل ما من شأنه زعزعة أمنه واستقراره.

سقوط ضحايا من الجيش اللبناني

وكان الجيش اللبناني قد أعلن أن غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت – الخردلي في جنوب النبطية، ما أدى إلى مقتل ضابطين وجندي كانوا على متنها.