لقي عامل مصرعه وأصيب اثنان آخران، إثر سقوطهم من أعلى سقالة خلال تنفيذ أعمال بناء وتشطيب واجهة عقار بحي السويس، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي، بينما نُقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ إسعاف السويس

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط 3 أشخاص من أعلى سقالة مثبتة على واجهة عقار، ما أسفر عن وفاة أحدهم في موقع الحادث وإصابة الآخرين بإصابات متفرقة.

معاينة أولية لموقع الحادث

وأفادت المعاينة الأولية أن العمال كانوا ينفذون أعمال تشطيب لواجهة عقار بالقرب من شارع عبد الخالق ثروت بحي السويس، وأثناء العمل اختل توازنهم فسقطوا من فوق الألواح الخشبية بالسقالة.

تحقيقات النيابة

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث انتقل فريق لمعاينة موقع الحادث وسماع أقوال الشهود والمقاول والمسؤولين عن العقار.

كما تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، واستدعاء العمال والمقاول وصاحب العقار، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.