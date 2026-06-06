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"دبحها داخل المنزل".. قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل شقيقته بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

07:49 م 06/06/2026

محاكمة تعبيرية

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قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية إحالة أوراق شاب إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه شنقًا، بعد اتهامه بقتل شقيقته الطفلة داخل مركز أبو حماد.

جلسة النطق بالحكم

حددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

تنازل أولياء الدم واستمرار الإجراءات

شهدت جلسة المحاكمة تنازل والدي المجني عليها عن حقهما المدني في القضية، إلا أن المحكمة استمرت في نظر الدعوى وأحالت أوراق المتهم إلى المفتي، وفقًا للإجراءات المتبعة في قضايا الإعدام.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى اتهام الشاب بإنهاء حياة شقيقته الطفلة داخل المنزل بدائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، في واقعة أثارت حالة من الجدل والحزن بين الأهالي.

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أخبار الحوادث مفتي الديار المصرية محكمة جنايات الزقازيق الزقازيق الشرقية

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