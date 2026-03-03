إعلان

الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة الـ16 من عملية "الوعد الصادق 4"

كتب : مصراوي

10:49 م 03/03/2026

الحرس الثوري الإيراني

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء، انطلاق الموجة الـ16 من عملية "الوعد الصادق 4" عبر إطلاق عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة نحو الأراضي المحتلة.

السيطرة على طائرة مسيرة إسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الحرس الثوري الإيراني أن قوات الدفاع الجوي سيطرت على طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمس 900" قبل تنفيذها هجوما داخل البلاد.

وشدد الحرس الثوري الإيراني على أن جرائم الولايات المتحدة وإسرائيل لن تبقى دون رد، مشيرًا إلى أن هجومهما استهدف المدارس والمستشفيات وقتل أكثر من 700 مواطن بهدف إثارة الرعب.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، استمرار القتال ضد الولايات المتحدة وإسرائيل على مستويات أعمق.

الوعد الصادق 4 إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران

