انتقد نواب أمريكيون في الحزب الديمقراطي، الحرب الجارية على إيران، معتبرين أنها تقوض استقرار الولايات المتحدة وقدرتها على قيادة العالم نحو السلام، مؤكدين أن الشعب الأمريكي يرفض هذه الحرب.

وقال النواب في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة أنفقت حتى الآن نحو 30 مليار دولار على الحرب، وهو مبلغ وصفوه بأنه كاف لإنهاء التشرد داخل البلاد، مشيرين إلى أن الحرب تكلف أكثر من مليار دولار يوميا، وتغرق الاقتصاد العالمي وتتسبب في مقتل مدنيين دون وجود استراتيجية واضحة.

وأضافوا أن الحرب التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد إيران غير قانونية، وتُدار دون تفويض أو نقاش داخل الكونغرس، متهمين إياه بتجاوز المؤسسة التشريعية وجر البلاد إلى صراع يعرّض أمن الأميركيين وأموالهم للخطر.

ورفض النواب طلب تمويل إضافي بقيمة 200 مليار دولار للحرب، داعين إلى التصويت على إنهائها فورًا، ومعتبرين أن هذا التمويل يمثل تمهيدًا لحرب طويلة وليس لإنهائها، كما حذروا من أن هذه السياسات ستفاقم الأزمة المعيشية وترفع أسعار الوقود والمنتجات.

وأشاروا إلى أن إيران قد تستخدم مضيق هرمز كورقة تفاوض، في وقت تجاوزت فيه أسعار الوقود في بعض الولايات الأميركية 6 دولارات للغالون، لافتين إلى أن سياسات الإدارة الحالية في الشرق الأوسط أسهمت في جعل الولايات المتحدة أقل أمنًا وأضعفت ثقة الحلفاء بها.

مقتل 13 أمريكيا في حرب إيران

وأكد النواب أن الحرب أسفرت عن مقتل 13 أمريكيا، وتسببت في زعزعة استقرار المنطقة وحدوث صدمات في الأسواق العالمية، مشددين على أن أرواح الجنود الذين سقطوا ليست تكلفة ضئيلة، ومطالبين وسائل الإعلام بتسليط الضوء على تضحياتهم.