أفادت قناة برس تي في الإيرانية الرسمية، بأن مسؤولا إيرانيا رفيع المستوى حدد خمسة شروط لإنهاء الحرب ردًا على مقترح أمريكي من 15 بندًا، مؤكدًا أن طهران لن تسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديد موعد إنهاء الحرب، لكنها ستنهي عندما تقرر إيران ذلك وبما يتوافق مع شروطها.

شروط إيران لإنهاء الحرب

وبحسب القناة الإيرانية، تشمل الشروط التي وضعتها طهران:

وقف كامل للعدوان والاغتيالات.

إنشاء آليات ملموسة لضمان عدم استئناف الحرب على إيران.

ضمان دفع تعويضات الحرب بشكل واضح ومحدد.

إنهاء الحرب على جميع الجبهات لصالح جميع الوكلاء الإيرانيين في المنطقة، بما في ذلك وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان التي تستهدف حزب الله.

ضمان سيادة إيران على مضيق هرمز والاعتراف بحقها القانوني فيه.

وفي الوقت ذاته، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، عن مصدر مطلع على النشاط الدبلوماسي، أن إيران "لن تقبل" بوقف إطلاق النار في الوقت الراهن، معتبرة أن الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة أمر "غير منطقي".

أمريكا تهدد إيران بفتح أبواب الجحيم

وفي المقبل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة أقوى لإيران إذا لم تقبل واقع الهزيمة العسكرية، مؤكدة أن الرئيس ترامب لا يهدد عبثًا ومستعد لفتح "أبواب الجحيم".

وأضافت أن العملية العسكرية الأمريكية تهدف إلى تفكيك قاعدة الصناعة الدفاعية الإيرانية وحماية حرية مرور الطاقة عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى تراجع قدرة إيران على الدفاع عن أراضيها وأن الولايات المتحدة قريبة من تحقيق أهدافها الجوهرية في عملية الغضب الملحمي.

وأكدت ليفيت أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة ومثمرة، وأن بعض عناصر النظام الإيراني لديها فرصة للتعاون مع الولايات المتحدة والتخلي عن الطموحات النووية، مشددة على أن بعض المعلومات الإعلامية حول خطة أمريكية من 15 بندًا غير دقيقة، ولن يتم الكشف عن تفاصيل المباحثات في هذه المرحلة.