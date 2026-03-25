إيران تضع 5 شروط لإنهاء الحرب.. وأمريكا تهدد بضربة أقوى

كتب : عبدالله محمود

10:25 م 25/03/2026

إيران وأمريكا

أفادت قناة برس تي في الإيرانية الرسمية، بأن مسؤولا إيرانيا رفيع المستوى حدد خمسة شروط لإنهاء الحرب ردًا على مقترح أمريكي من 15 بندًا، مؤكدًا أن طهران لن تسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديد موعد إنهاء الحرب، لكنها ستنهي عندما تقرر إيران ذلك وبما يتوافق مع شروطها.

شروط إيران لإنهاء الحرب

وبحسب القناة الإيرانية، تشمل الشروط التي وضعتها طهران:

وقف كامل للعدوان والاغتيالات.

إنشاء آليات ملموسة لضمان عدم استئناف الحرب على إيران.

ضمان دفع تعويضات الحرب بشكل واضح ومحدد.

إنهاء الحرب على جميع الجبهات لصالح جميع الوكلاء الإيرانيين في المنطقة، بما في ذلك وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان التي تستهدف حزب الله.

ضمان سيادة إيران على مضيق هرمز والاعتراف بحقها القانوني فيه.

وفي الوقت ذاته، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، عن مصدر مطلع على النشاط الدبلوماسي، أن إيران "لن تقبل" بوقف إطلاق النار في الوقت الراهن، معتبرة أن الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة أمر "غير منطقي".

أمريكا تهدد إيران بفتح أبواب الجحيم

وفي المقبل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة أقوى لإيران إذا لم تقبل واقع الهزيمة العسكرية، مؤكدة أن الرئيس ترامب لا يهدد عبثًا ومستعد لفتح "أبواب الجحيم".

وأضافت أن العملية العسكرية الأمريكية تهدف إلى تفكيك قاعدة الصناعة الدفاعية الإيرانية وحماية حرية مرور الطاقة عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى تراجع قدرة إيران على الدفاع عن أراضيها وأن الولايات المتحدة قريبة من تحقيق أهدافها الجوهرية في عملية الغضب الملحمي.

وأكدت ليفيت أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة ومثمرة، وأن بعض عناصر النظام الإيراني لديها فرصة للتعاون مع الولايات المتحدة والتخلي عن الطموحات النووية، مشددة على أن بعض المعلومات الإعلامية حول خطة أمريكية من 15 بندًا غير دقيقة، ولن يتم الكشف عن تفاصيل المباحثات في هذه المرحلة.

فيديو قد يعجبك



من الرصيف إلى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يلتقي المهندسة ليلى إبراهيم
أخبار مصر

من الرصيف إلى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يلتقي المهندسة ليلى إبراهيم
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
رويترز: إيران تشترط إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
شئون عربية و دولية

رويترز: إيران تشترط إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي
رياضة محلية

مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي
محلل إيراني يهدد: سنستولى على سواحل الإمارات والبحرين إذا ارتكبت أمريكا
شئون عربية و دولية

محلل إيراني يهدد: سنستولى على سواحل الإمارات والبحرين إذا ارتكبت أمريكا

* ترامب يتوعد إيران بـ"فتح أبواب الجحيم" إذا لم تتقبل هزيمتها عسكريًا (البيت الأبيض)
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟