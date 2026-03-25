إعلام عبري: ترامب قد يعلن "وقف إطلاق النار" مع إيران السبت المقبل

كتب : مصطفى الشاعر

10:11 م 25/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كشفت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن فرص إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وقف لإطلاق النار بحلول السبت المقبل "باتت مرتفعة"، وذلك كافتراض عمل أساسي تتحرك بموجبه تل أبيب حاليا.

إعلان مرتقب بلا اتفاق

أوضحت التقارير، أن التقديرات داخل إسرائيل تُشير إلى أن "الإعلان الأمريكي مرتقب حتى لو لم تتوصل واشنطن إلى اتفاقات نهائية وقطعية مع إيران"، حسبما أفادت القناة "12 العبرية".

سباق مع الزمن

وفي ضوء هذا السيناريو، عقد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اجتماعا أمنيا مصغرا، تقرر خلاله تحديد "تدرج للأهداف الحيوية" التي تسعى إسرائيل لتحقيقها عسكريا قبل "ضغطة المكابح" المتوقعة من جانب الإدارة الأمريكية.

وأفادت المصادر، بأن إسرائيل تُسابق الزمن لإنهاء هذه الأهداف، مشيرة إلى أنه في حال استمرار الحرب، سيتم "تحديث قائمة الأهداف" تباعا.

اتفاق إطاري.. لا تفصيلي

نقلت القناة العبرية عن مسؤولين قولهم: "إن فرص التوصل إلى اتفاق مفصل ودقيق بين إيران والولايات المتحدة لا تزال منخفضة، لكن خيار التوصل إلى "اتفاق إطار" يظل قائما ومعقولا، وهو ما يستوجب الاستعداد الإسرائيلي الكامل له".

ومن المتوقع أن يُعرض هذا الملف للنقاش الموسع خلال اجتماع "الكابينت" السياسي والأمني المقرر عقده الليلة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

