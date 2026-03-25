أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سحبت جنسيته ورصد وتحديد (14) متهماً هاربين خارج البلاد و(5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم و(شخصين) من الجنسية الإيرانية و(شخصين) من الجنسية اللبنانية

واضاف بوصليب في بيان صحفي اليوم الأربعاء أنه "ثبت ارتباط الخلية بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام .

كانت الداخلية الكويتية قد أعلنت قبل ايام القبض على جماعة إرهابية تنتمي إلى حزب الله تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.