دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إلى إدانة هجمات حزب الله ضد إسرائيل، وتصنيفها على أنها منظمة إرهابية.

وكتب ساعر، على موقع "إكس" اليوم الأربعاء "أنه منذ 2 مارس الجاري، أطلق حزب الله أكثر من 3500 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، أن هجمات حزب الله كانت موجهة ضد نفس السكان الذين قامت الحكومة بإجلائهم من شمال إسرائيل في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي، أنه ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن يطالب الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى.

كما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، مجلس الأمن إلى التعامل مع دور إيران باعتبارها تشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة.

ووفقا لوكالة الدفاع المدني التابعة للحكومة اللبنانية، تم الإبلاغ عن 3646 هجوما إسرائيليا في لبنان حتى الآن، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.