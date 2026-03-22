الكويت: إسقاط 7 طائرات مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي

كتب : مصراوي

06:32 م 22/03/2026

الكويت (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الكويت، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الكويتية رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية سبع طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي وتمكنت من اعتراض وتدمير أربع منها فيما سقطت ثلاث خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.

جاء ذلك في كلمة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات والأحداث العملياتية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.


وأضاف العقيد الركن العطوان أن سماع دوي الانفجارات في بعض المناطق المختلفة بالبلاد هو نتيجة لعمليات التصدي والتعامل مع الطائرات المسيرة المعادية إضافة إلى الإجراءات التي تنفذها فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات ضمن مهامها الميدانية.


وأكد استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات العسكرية والأمنية في الدولة بما يكفل حماية أمن الوطن واستقراره.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات بمسيرات وصواريخ إيرانية، تقول طهران إنها تستهدف من خلالها قواعد أمريكية في المنطقة رداً على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها المستمرة منذ ذلك اليوم.


غير أن هذه الهجمات ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.

كروب توب.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة (صور)
"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل
آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
أول تعليق من أحمد الفيشاوي على سحب فيلم "سفاح التجمع" من السينمات

