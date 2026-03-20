إيران تهدد باستهداف أعدائها في المراكز السياحية حول العالم

كتب : وكالات

03:07 م 20/03/2026

الجنرال أبوالفضل شكارجي

حذّر مسؤول عسكري إيراني رفيع، من أن أعداء بلاده لن يكونوا في أمان حتى في المراكز السياحية حول العالم.

وقال الجنرال أبوالفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إن الأعداد الكبيرة من المسؤولين الإيرانيين الذين قُتلوا في الضربات الأمريكية والإسرائيلية "ليست دليلًا على قوة العدو، بل تعكس اليأس والعجز وسوء النية".

وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين يعيشون مع الشعب وبين الناس.

وتابع شكارجي في بيان أن: "المسؤولين الإيرانيين ليسوا مثل نظرائهم في إسرائيل أو الولايات المتحدة، الذين اختبأوا تحت الأرض وفي الملاجئ أو يستخدمون المدنيين كدروع بشرية".

وقال إن: " إيران تراقب مسؤوليكم وقادتكم الجبناء، وطياريكم وجنودكم ذوي النوايا الخبيثة"، مضيفًا أن "حتى المناطق الترفيهية والمنتجعات والمراكز السياحية حول العالم لن تكون آمنة لكم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

