أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن شركة طيران الإمارات قررت استئناف عملياتها التشغيلية عبر تسيير عدد محدود من الرحلات اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين، مع إعطاء الأولوية للمسافرين الذين لديهم حجوزات مسبقة.

وأوضح، أن الشركة ستتواصل بشكل مباشر مع العملاء الذين تم تعديل مواعيد رحلاتهم لإبلاغهم بإمكانية السفر على الرحلات المحدودة المتاحة خلال هذه المرحلة.

ودعت طيران الإمارات المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار إلا بعد تلقي إشعار رسمي من الشركة يؤكد موعد رحلتهم، وذلك لضمان انسيابية الإجراءات وتفادي الازدحام.

وشهدت حركة الطيران في دولة الإمارات خلال الأيام الماضية توقفًا مؤقتًا وتعليقًا لعدد من الرحلات الجوية، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.