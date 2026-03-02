جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء عن فتح باب التقديم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2026-2027، من خلال بوابة إلكترونية مخصصة لذلك، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بشأن ميكنة إجراءات التقديم وتيسيرها على المعلمين.

التسجيل الإلكتروني لتقديم طلب الإعارة

قالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه تم إتاحة خدمة التسجيل الإلكتروني للمعلمين الراغبين في التقدم بطلبات الإعارة الخارجية، وذلك عبر المنصة الرسمية التي جرى تخصيصها لهذا الغرض.

وأكدت أن التقديم يتم بشكل إلكتروني كامل، في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وضمان الدقة والشفافية في إدخال البيانات ومراجعتها.

رابط التطبيق الإلكتروني وخطوات الدخول

وأوضحت مدير المديرية أنه تم تدشين تطبيق إلكتروني لاستمارة المعلمين عبر الرابط:

teacher.emis.gov.eg

ويتعين على الراغبين في التقدم للإعارة تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي الموحد الخاص بكل معلم، والذي يمكن الحصول عليه من خلال الدخول على الرابط:

office365.emis.gov.eg

وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط المعلنة عند ملء الاستمارة الإلكترونية، مع التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

مراجعة البيانات قبل اعتماد الطلب

وأكدت أن على المعلم المتقدم للإعارة مراجعة جميع بياناته المسجلة على قاعدة البيانات المركزية، والتأكد من مطابقتها لبطاقة الإعارات الورقية المقدمة، مع استيفاء كافة البيانات المطلوبة قبل اعتماد الطلب إلكترونيًا.

وأشارت إلى أن المديرية ستتابع مراحل التقديم أولًا بأول، لضمان انتظام الإجراءات وسرعة الانتهاء من فحص الطلبات وفق القواعد المنظمة.