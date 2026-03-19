إعلان

السعودية: إطلاق إنذار في المنطقة الشرقية للتحذير من خطر

كتب : وكالات

12:43 ص 19/03/2026

صفارات الإنذار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع المدني السعودي، اليوم الخميس، عن إطلاق إنذار في المنطقة الشرقية للتحذير من خطر.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 مقيمين من الجنسية الآسيوية إضافة إلى أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني،"بأنه باشر الدفاع المدني سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض، نتج عنه إصابة 4 مقيمين من الجنسية الآسيوية، وأضرار مادية محدودة".

وشدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

