أعلنت وزارة الدفاع المدني السعودي، اليوم الخميس، عن إطلاق إنذار في المنطقة الشرقية للتحذير من خطر.

وصرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني،"بأنه باشر الدفاع المدني سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض، نتج عنه إصابة 4 مقيمين من الجنسية الآسيوية، وأضرار مادية محدودة".

وشدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.