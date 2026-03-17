هل قتل نتنياهو أم يختبئ في مكان سري؟

كتب : أسماء البتاكوشي

01:54 م 17/03/2026

نتنياهو

تزامنًا مع تصاعد الحرب في المنطقة، بدأت خلال الأيام الماضية موجة من الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي تدعي مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو إصابته في هجمات إيرانية ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية داخل إيران.

وترافقت هذه المزاعم مع تداول مقطع فيديو منسوب إلى حساب نتنياهو الرسمي على منصة "إكس"، يظهر فيه وهو يلقي خطابًا، لكن المقطع أثار جدلًا واسعًا، بعدما قال مستخدمون إن يده بدت بشكل غير طبيعي، ما دفع البعض إلى التشكيك في صحة الفيديو والقول إنه مُعدّل أو مُنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبعد ذلك، نشر نتنياهو مقطع فيديو آخر يظهر فيه داخل مقهى في محيط القدس، في محاولة واضحة لإثبات أنه على قيد الحياة.

وظهر في الفيديو وهو يتحدث مع مواطنين ويؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، لكن هذا المقطع لم ينهِ الجدل، إذ أعاد مستخدمون تداوله مع مزاعم بوجود تلاعب بصري، مشيرين إلى اختفاء وظهور خاتم في يده خلال لقطات مختلفة.

وفي اليوم التالي، ظهر نتنياهو مجددًا في مقطع فيديو أثناء سيره في الهواء الطلق، لكن هذا الظهور أيضًا أثار شكوكًا لدى بعض المتابعين، خاصة مع ملاحظة ارتدائه نفس الملابس التي ظهر بها في الفيديو السابق، ما دفع إلى التشكيك في توقيت تصوير المقاطع.

وفي موازاة ذلك، انتشرت تكهنات إضافية على الإنترنت بعد توقف نشاط نجله يائير نتنياهو على حسابه في "إكس" منذ عدة أيام، حيث ربط بعض المستخدمين ذلك بما وصفوه بـ"حادث كبير"، دون وجود أي تأكيد رسمي على هذه الادعاءات.

أمام تصاعد هذه الروايات، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل رسمي صحة ما يتم تداوله، مؤكدًا أن نتنياهو "بخير"، كما أعرب مسؤولون إسرائيليون عن رفضهم لهذه المزاعم، واعتبروها جزءًا من معلومات مضللة يتم تداولها عبر الإنترنت.

وفي أحدث تطور، نشر مكتب نتنياهو صورة له قال إنها التُقطت أثناء إصداره أوامر بعمليات استهداف ضد مسؤولين إيرانيين.

وجاء نشر الصورة في توقيت لاحق لتصاعد الشائعات، في خطوة تهدف إلى التأكيد على استمراره في أداء مهامه.

ورغم ظهور نتنياهو في مقاطع وصور، شكك البعض في توقيت تسجيلها، معتبرين أنها قد تكون مواد قديمة، ما أعاد طرح تساؤلات حول مكان وجوده الفعلي وما إذا كان يتحرك بحرية أم في موقع غير معلن لأسباب أمنية.

