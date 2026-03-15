إعلان

"غير متوقعة وحاسمة".. الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل ضرباته الليلية على إيران

كتب : مصراوي

03:39 ص 15/03/2026

الجيش الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

كشف الجيش الأمريكي عن تفاصيل وتطورات جديدة بشأن عملياته العسكرية الأخيرة، مؤكداً أن القاذفات الاستراتيجية الثقيلة من طراز "B-52" قد شاركت بالفعل في تنفيذ الضربات الليلية المكثفة التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية. وجاء هذا الإعلان العسكري وفقاً لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
ووجهت القيادة العسكرية الأمريكية رسالة شديدة اللهجة تؤكد تصاعد حدة التوتر، حيث شددت على أن الضربات الموجهة ضد إيران "مستمرة ولن تتوقف". وتوعد الجيش الأمريكي بأن طبيعة هجماته وعملياته المقبلة ستكون "غير متوقعة، وديناميكية، وحاسمة"، مما ينذر باستراتيجية عسكرية جديدة قد تشهد توسيعاً لرقعة الاستهدافات وتصعيداً كبيراً في المشهد الإقليمي خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضربات على إيران الجيش الأمريكي قاذفات B-52 التصعيد الأمريكي الإيراني

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

