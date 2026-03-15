

وكالات

كشف الجيش الأمريكي عن تفاصيل وتطورات جديدة بشأن عملياته العسكرية الأخيرة، مؤكداً أن القاذفات الاستراتيجية الثقيلة من طراز "B-52" قد شاركت بالفعل في تنفيذ الضربات الليلية المكثفة التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية. وجاء هذا الإعلان العسكري وفقاً لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

ووجهت القيادة العسكرية الأمريكية رسالة شديدة اللهجة تؤكد تصاعد حدة التوتر، حيث شددت على أن الضربات الموجهة ضد إيران "مستمرة ولن تتوقف". وتوعد الجيش الأمريكي بأن طبيعة هجماته وعملياته المقبلة ستكون "غير متوقعة، وديناميكية، وحاسمة"، مما ينذر باستراتيجية عسكرية جديدة قد تشهد توسيعاً لرقعة الاستهدافات وتصعيداً كبيراً في المشهد الإقليمي خلال الفترة المقبلة.