بالصور.. مشاهد للسفارة الأمريكية في بغداد بعد استهدافها اليوم

كتب : محمد جعفر

03:11 م 14/03/2026
    حريق ضخم يهز محيط السفارة الأمريكية ببغداد (2)
    حريق ضخم يهز محيط السفارة الأمريكية ببغداد (3)

شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم، حادثاً أمنياً استهدف مبنى بجوار مجمع السفارة الأمريكية، حيث أظهرت الصور تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بكثافة، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مجمع السفارة نفسه قد تعرّض لهجوم مباشر.

تحركات أمريكية لإجلاء موظفيها

ويأتي ذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة اتخذتها واشنطن مؤخراً، إذ كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أمرت، في وقت سابق من الشهر الجاري، الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة عدد من الدول، من بينها العراق، على خلفية مخاوف أمنية متزايدة.

كما أصدرت الوزارة، أمس الجمعة، توجيهاً إضافياً يقضي بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير المعنيين بمهام الطوارئ وعائلاتهم من سلطنة عُمان، ضمن تدابير احترازية في المنطقة.

الحرب على إيران إيران وأمريكا السفارة الامريكية في بغداد الحرب على الخليج إجلاء الدبلوماسيين حرب أمريكا وإيران

"السماء صفراء".. عاصفة ترابية تغطي القاهرة
