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عراقجي يرد على القصف الأمريكي بنشر خريطة "الخليج فارسي"

كتب : محمود الطوخي

12:57 م 10/06/2026 تعديل في 12:59 م

عراقجي

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حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة من اختبار عزم وإرادة بلاده، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد حازم، في أعقاب ضربات نفذتها القيادة المركزية الأمريكية ردا على إسقاط مروحية من طراز "أباتشي" في مضيق هرمز.

وأوضح عراقجي في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن واشنطن اختارت اختبار الإرادة الإيرانية رغم ما وصفه بالهزائم في ميادين القتال، مخاطبا القوات الأمريكية بقوله: "إذا أردتم السلامة، فعليكم مغادرة منطقتنا فورا".

وأرفق عراقجي، منشوره بخريطة للخليج العربي ومضيق هرمز، كُتب عليها: "للأبد.. الخليج الفارسي".

وأكد عراقجي، أن تاريخ الخليج العربي الذي وصفه بـ"الخليج الفارسي" يزخر بفصول تروي المصير القاتم الذي واجهه الغزاة والدخلاء.

تحذيرات عراقجي من الصدام المسلح

وفي منشور منفصل مساء الثلاثاء، نبه وزير الخارجية الإيراني القوات الأجنبية المتواجدة على مقربة من الحدود الإيرانية من مواجهة خطر مستمر، معتبرا أن الوجود العسكري الغريب في المنطقة يفتح الباب أمام احتمالات الصدام الناتج عن الأخطاء البشرية أو الحوادث العرضية أو الوقوع في مرمى النيران المتبادلة، مؤكدا أن الحل الأمثل للحد من هذه المخاطر يكمن في رحيل تلك القوات ومغادرتها المنطقة بشكل نهائي.

وأشار عراقجي إلى أن بلاده تفضل استخدام لغة الدبلوماسية في التعامل الدولي، إلا أنها في الوقت نفسه تتقن التحدث بلغات أخرى ببراعة إذا استدعت الضرورة ذلك، في إشارة إلى العمليات العسكرية الممكنة ضمن سياق توتر العلاقة بين إيران وأمريكا.

السيادة في مضيق هرمز وتأهب القوات

شدد وزير الخارجية الإيراني على أن مضيق هرمز ليس ممرا للمياه الدولية، بل هو ممر مائي مشترك يقع تحت سيادة إيران وسلطنة عُمان، ويبعد آلاف الأميال عن الشواطئ الأمريكية، واصفا الحدود البحرية في تلك المنطقة بأنها واضحة تماما ولا تقبل اللبس.

وجدد عراقجي التأكيد على أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ودائمة للتصدي لأي انتهاك يطال الأجواء أو الأراضي أو المياه الإقليمية، معتبرا أن البيئة الحالية لن تكون حاضنة أو آمنة لأي تواجد معادٍ، في ظل تصاعد حدة المواجهة بين إيران وأمريكا.

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حرب إيران عراقجي الخليج العربي مضيق هرمز إيران وأمريكا

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