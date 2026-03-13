كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن عددًا من الدول الأوروبية بدأت اتصالات مع إيران للتوصل إلى تفاهم يضمن عبور سفنها بأمان عبر مضيق هرمز، في محاولة لاستئناف تدفقات الطاقة من منطقة الخليج.

وأوضحت الصحيفة أن حركة الشحن عبر هذا الممر الحيوي، الذي يمر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، تراجعت بشكل حاد عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط، إلى جانب تعهد المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي بالإبقاء على المضيق مغلقًا.

ونقلت عن ثلاثة مسؤولين مطلعين أن عواصم أوروبية شرعت في محادثات أولية بهدف استئناف صادرات النفط والغاز دون تصعيد عسكري، في وقت تسعى فيه شركات الشحن إلى الحصول على حماية محتملة عبر مرافقة من القوات البحرية الغربية.

وأشار مسؤولان إلى أن فرنسا من بين الدول المشاركة في هذه الاتصالات، بينما حاولت إيطاليا أيضًا فتح قنوات حوار مباشرة مع طهران بشأن تأمين الملاحة في المضيق.