الإمارات: وقوع حادث في مطار زايد الدولي ومقتل وإصابة 7 أشخاص

كتب : مصراوي

01:22 ص 01/03/2026

وقوع حادث في مطار زايد الدولي

وكالات

أكدت مطارات أبوظبي الإماراتية وقوع حادث في مطار زايد الدولي، أسفر عن وفاة شخص آسيوي وإصابة 7 آخرين.

وفي وقت سابق، أفادت السلطات في إمارة دبي بالإمارات، بوقوع حادث في مطار دبي الدولي، مشيرة إلى أنه تم تفعيل فرق الاستجابة السريعة على الفور.

وأوضحت السلطات أنه يتم التعامل مع الحادث بالتنسيق مع الجهات المختصة، معلنة وقوع 4 إصابات يخضعون حاليا للمساعدة الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الصاروخية، التي استهدفت أراضيها وعددا من الدول في المنطقة.

واعتبرت أبوظبي، هذه الأعمال انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق "الأمم المتحدة".

