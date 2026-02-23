إعلان

الرئيس السيسي يغادر جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مودعيه.. صور

كتب : مصراوي

09:36 م 23/02/2026 تعديل في 10:14 م
    ولي العهد السعودي يودع الرئيس السيسي
    ولي العهد السعودي يودع الرئيس السيسي

وكالات
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مدينة جدة، وذلك عقب زيارته للمملكة العربية السعودية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كان في مقدمة مودعي الرئيس السيسي.

