الرئيس السيسي يغادر جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مودعيه.. صور

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مدينة جدة، وذلك عقب زيارته للمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كان في مقدمة مودعي الرئيس السيسي.

📹 | فخامة رئيس جمهورية مصر العربية يغادر #جدة وسمو #ولي_العهد في مقدمة مودعيه.

pic.twitter.com/VzNVIeiGuH — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 23, 2026