إيران: قوتنا الهجومية والدفاعية أقوى مما كانت عليه قبل حرب 12 يوما

كتب-عبدالله محمود:

قال قائد القوات الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، إن القوة الصاروخية وقدرات إيران الهجومية والدفاعية أقوى بكثير مما كانت عليه قبل حرب 12 يوما.

وحذر نائب قائد مقرّ خاتم الأنبياء المركزي، العميد كيومرث حيدري، الولايات المتحدة من التعامل بحكمة مع إيران وقواتها المسلحة، وفق وكالة مهر للأنباء.

وقال حيدري بيان اليوم:" إنه إذا أخطأ الأمريكيون في تقدير الأمور، فسوف يواجهون حتماً ردّاً عنيفاً ومؤسفاً للغاية من جانبنا".

وأضاف نائب قائد مقرّ ختم الأنبياء المركزي: "إن وجود عدو القدر في المنطقة يستلزم من الأمريكيين سلوكاً منطقياً وحكيماً لتجنّب المزيد من التوترات".