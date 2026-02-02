إعلان

إيران: قوتنا الهجومية والدفاعية أقوى مما كانت عليه قبل حرب 12 يوما

كتب : مصراوي

08:20 م 02/02/2026

إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:

قال قائد القوات الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، إن القوة الصاروخية وقدرات إيران الهجومية والدفاعية أقوى بكثير مما كانت عليه قبل حرب 12 يوما.

وحذر نائب قائد مقرّ خاتم الأنبياء المركزي، العميد كيومرث حيدري، الولايات المتحدة من التعامل بحكمة مع إيران وقواتها المسلحة، وفق وكالة مهر للأنباء.

وقال حيدري بيان اليوم:" إنه إذا أخطأ الأمريكيون في تقدير الأمور، فسوف يواجهون حتماً ردّاً عنيفاً ومؤسفاً للغاية من جانبنا".

وأضاف نائب قائد مقرّ ختم الأنبياء المركزي: "إن وجود عدو القدر في المنطقة يستلزم من الأمريكيين سلوكاً منطقياً وحكيماً لتجنّب المزيد من التوترات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري الإيراني إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين

برقم الجلوس.. نتيجة "إعدادية الشرقية" بنسبة نجاح 70.35%
أخبار المحافظات

برقم الجلوس.. نتيجة "إعدادية الشرقية" بنسبة نجاح 70.35%
أحدث جلسة تصوير لـ إليسا من حفلها الغنائي في أبو ظبي (صور)
زووم

أحدث جلسة تصوير لـ إليسا من حفلها الغنائي في أبو ظبي (صور)
ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور على السوشيال ميديا (فيديو وصور)
زووم

ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور على السوشيال ميديا (فيديو وصور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027