أسامة كمال: دعم اللاجئين لا يكون على حساب دولة واحدة

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن التعامل مع قضية اللاجئين يجب أن ينطلق من منظور إنساني في الأساس، معتبرًا أن اللاجئ ضحية إنسان كُسرت حياته وهُدم بيته.

وأضاف "كمال"، خلال برنامجه "مساء dmc" على قناة "dmc"، أن مصر كانت وستظل دولة تفتح أبوابها لمن يحتاج إلى الأمان، مشددًا على أن التعاطف مع ضحايا الحروب والنزاعات واجب إنساني لا يقبل المزايدة.

وتابع "كمال"، أن الموقف النبيل الذي تبنته مصر عبر تاريخها هو ما يتوقعه العالم منها، مشددًا على ضرورة إدراك أن مصر دولة لها حدود وإمكانات اقتصادية محدودة.

وأوضح أن الشعب المصري يتحمل بالفعل أعباءً وضغوطًا كبيرة، وأن التزام الدولة المصرية في ملف اللاجئين التزام حقيقي، لكنه يحمل تكلفة اقتصادية واجتماعية واضحة.

وأشار الإعلامي أسامة كمال، إلى أن هذه التكلفة لا ينبغي أن تتحملها دولة واحدة بمفردها، لافتًا إلى أن مسؤولية دعم اللاجئين مسؤولية جماعية يجب أن تتقاسمها الدول والمجتمع الدولي بعدالة.

وأكد أن التضامن الإنساني لا يجب أن يتحول إلى "فاتورة مفتوحة" على حساب دولة واحدة وشعبها، داعيًا إلى توزيع الأعباء بشكل عادل يتناسب مع إمكانات كل طرف دولي.

