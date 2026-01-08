إيران: أمريكا وإسرائيل اختبرتا الهجوم علينا ومنيتا بالفشل الذريع

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن المنطقة تشهد تهديدات كبيرة لم يسبق لها مثيل بسبب "الكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن 7 دول في المنطقة تعرضت لهجمات واعتداءات إسرائيلية خلال العامين الماضيين.

وأوضح عراقجي، أن أجزاء من لبنان ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك التزاماته في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي سياق منفصل، قال عراقجي إن الهدف الثاني من زيارته إلى بيروت تعزيز العلاقات بين إيران ولبنان، مؤكدا أن طهران ترغب في إقامة علاقات تعاون شاملة مع لبنان.

وأشار عراقجي، إلى أنه سيجري مباحثات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين في مقدمتهم رؤساء الجمهورية والنواب والحكومة، مشددا على أن إيران تدعم سيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.

ولفت وزير الخارجية الإيراني، إلى أن أمريكا وإسرائيل اختبرتا الهجوم على إيران ومنيت استراتيجيتهما بالفشل الذريع والنتيجة نفسها ستتكرر إذا حاولتا مجددا، مضيفا: "لا نريد الحرب لكننا جاهزون لها".

وأبدى عراقجي، استعداد طهران للتفاوض مع الولايات المتحدة ولكن على أساس الاحترام المتبادل وليس فرض الإملاءات.