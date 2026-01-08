إعلان

متظاهرون في إيران يستنجدون بترامب ويسمون شارعًا باسمه (فيديو)

كتب : مصراوي

11:55 ص 08/01/2026

احتجاجات إيران

وكالات

شهدت إيران خلال الساعات الـ24 الماضية تصعيداً ملحوظاً في وتيرة الاحتجاجات، حيث خرج متظاهرون في عدد واسع من المدن ووجّهوا رسائل علنية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبين إياه بتقديم الدعم لهم.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" أن أحد شوارع طهران جرى تغيير اسمه بشكل رمزي ليحمل اسم ترامب.

وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، مقاطع مصورة تظهر أحد المحتجين في العاصمة الإيرانية وهو يضع لافتة تحمل اسم ترامب على أحد الشوارع، فيما أظهرت مقاطع أخرى متظاهرين يرفعون لافتات كُتبت عليها عبارات استغاثة من بينها: "لا تدعهم يقتلوننا"، بالتزامن مع هتافات مناهضة للنظام.

وبالتوازي مع اتساع رقعة الاحتجاجات، عززت السلطات الإيرانية إجراءاتها الأمنية عبر نشر وحدات مسلحة واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في عدد من المناطق.

وفي اليوم العاشر من المظاهرات، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن ارتفاع عدد الضحايا، بينما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الثلاثاء، بأن عدد القتلى تجاوز 36 شخصاً، إضافة إلى توقيف نحو 1200 شخص على خلفية الاحتجاجات.

,أظهرت بيانات رسمية نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن عدد القتلى منذ بداية الاحتجاجات بلغ 12 شخصاً على الأقل، من بينهم عناصر في قوات الأمن.

وعلى الصعيد الدولي، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه في وقت سابق تحذيرات متكررة إلى السلطات الإيرانية، ملوّحاً بإمكانية تدخل الولايات المتحدة في حال استمرار قتل المتظاهرين.

وقال ترامب إن بلاده تتابع التطورات عن كثب، مضيفاً أنه إذا تكرر استخدام العنف المفرط كما في السابق، فإن ذلك سيقابل برد أمريكي شديد.

متظاهرون في إيران ترامب منصات التواصل الاجتماعي إيران

