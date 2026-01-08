مقتل عنصرين من الحرس الثوري في اشتباكات إيران

وكالات

أعلنت قوات فيلق النبي الأكرم التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الخميس، عن مقتل اثنين من قواتها خلال اشتباكات مع من وصفتهم بـ"الانفصاليين".

وقال الفيلق في بيان له اليوم، إن محمد شيدائي ومحسن جمالي، من قوات فيلق النبي الأكرم قتلا في كرمانشاه، خلال مواجهات مع عناصر وصفها النظام بأنها "انفصالية" ومثيرة للشغب.

وفي الساعات الماضية، صعّدت السلطات من إجراءاتها الأمنية، فلجأت إلى قطع شبه كامل لخدمة الانترنت في عموم البلاد، بحسب منظمات مراقبة الاتصالات، في محاولة واضحة لعزل المحتجّين والحدّ من قدرة الشارع على التنظيم ونقل الصور إلى الخارج، الأمر الذي أثار مزيدًا من القلق الحقوقي حيال احتمال تصاعد أعداد الضحايا مع استمرار استخدام القوة في تفريق التظاهرات.