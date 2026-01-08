إعلان

مجلس النواب الأمريكي يرفض إلغاء "فيتو" ترامب

كتب : مصراوي

11:39 م 08/01/2026

مجلس النواب الأمريكي

(أ ب)

رفض مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس إلغاء قرار الرئيس دونالد ترامب بممارسة حق النقض "فيتو" في مشروعي قانونين قليلي الأهمية، فيما دعم الجمهوريون قرار الرئيس، رغم دعمهم السابق للإجراءات.

ويمكن للكونجرس أن يلغي حق النقض "فيتو" بدعم من ثلثي مجلسي النواب والشيوخ. ونادرا ما يتم تحقيق هذه الأغلبية.

وفي هذا الحالة، اختار الجمهوريون تجنب نزاع في عام يشهد انتخابات بشأن مشروعات قوانين قليلة الأهمية على المستوى الوطني.وتم إعداد مشروع قانون اعترض عليه ترامب لمساعدة المجتمعات المحلية في تمويل بناء أنبوب لإمداد عشرات آلاف الأشخاص في كولورادو بالمياه. وتم إعداد مشروع القانون الآخر لضم موقع في منتزه "إيفرجليدز" الوطني إلى محمية "ميكوسوكي" الهندية.

