ترامب: الجيش الأمريكي كان بإمكانه قتل مادورو

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن الجيش الأمريكي كان بإمكانه قتل الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عمليته الليلية إذا لزم الأمر.

قال ترامب للصحفيين في مؤتمر صحفي في مقر إقامته بولاية فلوريدا: "كان من الممكن أن يحدث ذلك، كان يحاول الوصول إلى مكان آمن، كما تعلمون، المكان الآمن مصنوع بالكامل من الفولاذ، ولم يتمكن من الوصول إلى الباب لأن رجالنا كانوا سريعين للغاية".

أكد ترامب مجدداً كيف أن الجيش الأمريكي "تجاوز المعارضة بسرعة كبيرة"، مع الإشارة أيضاً إلى أنه "كان هناك الكثير من المعارضة، مضيفًا: "كان الناس يتساءلون، هل سنفاجئهم؟ نوعاً ما كانوا متفاجئين، لكنهم كانوا ينتظرون شيئاً ما، كانت هناك معارضة شديدة، وكان هناك إطلاق نار كثيف".

ويتواجد مادورو على متن سفينة يو إس إس إيو جيما، وقد نشر ترامب صورة له وهو رهن الاحتجاز لدى الولايات المتحدة قبل وقت قصير من بدء المؤتمر الصحفي.