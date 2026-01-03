ترامب: الحظر الأمريكي على النفط الفنزويلي لا يزال ساري المفعول

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن الحظر الأمريكي على النفط الفنزويلي لا يزال ساري المفعول بعد القبض على نيكولاس مادورو، في حين وجه تحذيراً شديد اللهجة لشخصيات سياسية وعسكرية أخرى مرتبطة بالنظام.

قال ترامب للصحفيين في منتجع مارالاجو التابع له في فلوريدا، إن الولايات المتحدة تواصل الضغط الاقتصادي والعسكري على فنزويلا بينما تقوم بتقييم الخطوات التالية، موضحًا: "الأهم من ذلك كله، أن الحظر المفروض على جميع النفط الفنزويلي لا يزال ساري المفعول بالكامل، ولا يزال الأسطول الأمريكي متأهباً في موقعه، وتحتفظ الولايات المتحدة بجميع الخيارات العسكرية حتى يتم تلبية مطالبها بالكامل وإرضائها تماماً".

كما وجّه ترامب تحذيراً مباشراً للقادة المرتبطين بمادورو، قائلًا: "ينبغي على جميع الشخصيات السياسية والعسكرية في فنزويلا أن تفهم أن ما حدث لمادورو يمكن أن يحدث لهم، وسيحدث لهم إذا لم يكونوا منصفين، حتى مع شعبهم".

وأوضح ترامب إن إزاحة مادورو تمثل نقطة تحول بالنسبة للبلاد: "لقد رحل الديكتاتور مادورو أخيراً في فنزويلا، الناس أحرار، لقد عادوا أحراراً، لقد مر وقت طويل بالنسبة لهم، لكنهم أحرار الآن".

