بـ"150 طائرة".. الولايات المتحدة تكشف تفاصيل عملية اختطاف رئيس فنزويلا

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، دان كاين، إن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا كانت دقيقة وسرية، ونُفذت تحت جنح الظلام بعد أشهر من التحضير المسبق، موضحًا أن القوات الأمريكية اعتمدت على قدراتها الاستخبارية المتطورة لضمان نجاح العملية، التي وصفها بأنها معقدة ودقيقة، وشاركت فيها نحو 150 طائرة.

وأشار كاين في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي بمنتجع مارالاجو بولاية فلوريدا وبحضور الرئس ترامب، إلى أن اختيار توقيت تنفيذ العملية جاء بعناية لتحقيق عنصر المفاجأة وتقليل الأضرار المحتملة على المدنيين، لافتًا إلى أن العملية بدأت عند الساعة 10:40 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، كما تضمنت الخطة تنفيذ عمليات تشويش إلكتروني، إلى جانب العمل على تعطيل منظومات الدفاع الجوي الفنزويلية.

وأكد رئيس هيئة الأركان أن تحقيق عنصر المفاجأة كان عاملًا حاسمًا في سير العملية، مشيرًا إلى أن المروحيات الأمريكية تعرضت لإطلاق نار لدى وصولها إلى مقر إقامة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لافتًا إلى أن مادورو وزوجته استسلما، وتم اعتقالهما من قبل أفراد من وزارة العدل الأمريكية بمساعدة الجنود.

وأوضح "كاين"، أن العملية شهدت عدة اشتباكات خلال مرحلة الانسحاب، قبل أن تنهي الأصول الحربية الأمريكية مهمتها في تمام الساعة 3:29 فجرًا بتوقيت الساحل الشرقي، مؤكدًا أن جميع الطائرات عادت بسلام إلى الوطن، وأن القوات الأمريكية لا تزال منتشرة في المنطقة وبأعلى درجات الجاهزية.