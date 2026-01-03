رئيس هيئة الأركان المشتركة: القوات الأمريكية ستبقى في فنزويلا

وكالات

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، إن القوات الأمريكية ستبقى في المنطقة بعد الضربات واسعة النطاق التي شنتها على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو خلال الليل.

وقال في مؤتمر صحفي في مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا: "بينما نقف هنا هذا الصباح، لا تزال قواتنا في المنطقة في حالة تأهب قصوى، مستعدة لبسط نفوذها والدفاع عن نفسها وعن مصالحنا في المنطقة".

وصف كاين العملية الأمريكية بأنها "دليل على التفاني والالتزام الراسخ بالعدالة وعزمنا على محاسبة أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار"، وشكر أولئك الذين نفذوا المهمة.