ترامب يكشف فريق إدارة فنزويلا بعد اعتقال مادورو

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا في أعقاب القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مباشرة.

قدم الرئيس دونالد ترامب بعض التفاصيل الإضافية حول من يتولى زمام الأمور في فنزويلا بعد القبض على مادورو، قائلاً إن كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث، سيعملون مع "فريق" للمساعدة في إدارة البلاد، مضيفًا: "سيكون الأمر في الغالب، لفترة من الوقت، منوطاً بالأشخاص الذين يقفون خلفي مباشرة، سنديره، سنعيده إلى سابق عهده".

كان الرئيس يقف أمام روبيو وهيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.

وأوضح لاحقاً أن روبيو وهيجسيث سيكونان "فريقاً يعمل مع شعب فنزويلا للتأكد من أننا ندير شؤون فنزويلا بشكل صحيح"، مما يثير احتمال حدوث فراغ في السلطة في غياب الولايات المتحدة، ولم يستبعد ترامب إمكانية التدخل العسكري الأمريكي، قائلاً: "لسنا خائفين من إرسال قوات برية".

وقال أيضاً إن هناك خططاً "لإعادة بناء البنية التحتية النفطية"، والتي قال إنها "ستُدفع تكلفتها مباشرة من قبل شركات النفط"، تمتلك فنزويلا احتياطات هائلة من النفط الخام.