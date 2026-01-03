إعلان

القبض على شخص لتصويره ناخبين بالإكراه في سنهور القبلية

كتب : صابر المحلاوي

08:34 م 03/01/2026

القبض على شخص لتصويره ناخبين بالإكراه في سنهور الق

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم، من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم بتصوير آخرين أثناء توجيههم للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة كما هو ظاهر في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الأجهزة الأمنية مركز شرطة سنهور الفيوم الدوائر الانتخابية النيابة العامة

