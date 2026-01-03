قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كاين، اليوم السبت إن المهمة التي نُفذت ليلاً للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أطلق عليها اسم عملية العزم المطلق.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مؤتمر صحفي بمنتجع مارالاجو بولاية فلوريدا: "كانت العملية، المعروفة باسم عملية العزم المطلق، سرية ودقيقة ونُفذت خلال أحلك ساعات الثاني من يناير، وكانت تتويجاً لأشهر من التخطيط والتدريب - وهي عملية لا يمكن أن يقوم بها بصراحة إلا الجيش الأمريكي".

أشاد الرئيس دونالد ترامب بالعملية الأمريكية للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واصفاً إياها بالناجحة ومؤكداً أنه لم يُقتل أي جندي أمريكي ولم تُفقد أي معدات عسكرية أمريكية، موضحًا: "لو رأيتم ما رأيته الليلة الماضية، لكنتم انبهرتم للغاية، لست متأكداً من أنكم سترون ذلك يوماً، لكنه كان أمراً مذهلاً أن نرى أنه لم يُقتل أي جندي أمريكي ولم تُفقد أي قطعة من المعدات الأمريكية".

وأشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن أضواء العاصمة الفنزويلية كاراكاس انقطعت بعد القبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال الليل، مشيداً بالمشاركين في تنفيذ المهمة: "لا يمكن لأي دولة في العالم أن تحقق ما حققته أمريكا بالأمس، أو بصراحة، في فترة وجيزة، تم شلّ جميع القدرات العسكرية الفنزويلية، حيث نجح رجال ونساء جيشنا، بالتعاون معنا ومع قوات إنفاذ القانون، في القبض على مادورو في جنح الظلام، كان الظلام حالكًا، وأُطفئت أضواء كاراكاس إلى حد كبير بفضل خبرة معينة نمتلكها".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا في أعقاب القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مباشرة".

لمتابعة التغطية الكاملة اضغط هنا